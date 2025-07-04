В «Зените» не увидели былой мощи

Экс-игрок Булыкин: «Зенит» не обладает той мощью, которая была раньше

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что «Зенит» потерял тот уровень мощи, который был у него ранее. Его слова приводит «Советский спорт».

«Думаю, все клубы верхней части чемпионата будут биться за медали. Так как уровень чемпионата стал средним, все имеют шанс стать чемпионом. «Зенит» не обладает той мощью, которая была раньше», – сказал Булыкин.

«Зенит» с 2018 года выиграл шесть чемпионств в России подряд.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России армейский клуб сыграл с «Ростовом» и победил в серии послематчевых пенальти.

Ближайший матч «Зенит» проведет 6 июля — против калининградский «Балтики» в рамках сборов. Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.

Ранее «Зенит» официально объявил о переходе футболиста из Аргентины.