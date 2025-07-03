«Спартак» близок к покупке футболиста «Милана»

Журналист Карпов: футболист «Милана» Адли близок к переходу в «Спартак»

Футболист итальянского «Милана» Ясин Адли близок к переходу в московский «Спартак». Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Иван Карпов.

В прошлом сезоне Адли выступал на правах аренды за итальянскую «Фиорентину». Он провел за клуб в чемпионате Италии 26 матчей, забив четыре мяча.

Адли является воспитанников французского «ПСЖ», но сыграл за команду всего один матч.

В текущее межсезонье один из игроков уже покинул «Спартак» — клуб попрощался со своим воспитанником Михаилом Игнатовым. Кроме того, СМИ сообщают о возможном уходе Барко, за которого москвичи хотят получить € 20 млн, но пока покупатель не нашелся. 1 июля «Спартак» подписал контракт с форвардом Антоном Заболотным.

«Краснодар» завершил чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков. «Спартак» завершил сезон на четвертом месте, набрав 59 очков.

Ранее Станислав Черчесов назвал не очень нормальным первый сезон нового тренера «Спартака».