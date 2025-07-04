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«Зенит» потребовал от «Барселоны» вернуть 541 рубль

«Зенит» попросил «Барселону» вернуть 541 рубль, отправленный на Уильямса
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Алексей Даничев/РИА Новости

Петербургский «Зенит» в социальной сети X попросил каталонскую «Барселону» вернуть 541 рубль, который был отправлен в TikTok на трансфер футболиста Нико Уильямса.

Петербургский клуб отправил такую сумму, чтобы «помочь» каталонцам подписать футболиста. Сообщалось, что сделка была близка к завершению, однако Уильямс предпочел остаться в «Атлетике» и подписал новый контракт с командой, рассчитанный на десять лет.

В комментариях к публикации фанаты «Барселоны» начали сочувствовать петербуржцам, ведь президент каталонского клуба Жоан Лапорта «обманул их на деньги». При этом болельщики использовали в этом выражении нецензурную лексику.

Уильямс выступает за «Атлетик» из Бильбао с 2021 года. Футболист также получает вызовы в национальную команду Испании. Вместе со сборной он выиграл золото чемпионата Европы — 2026. В финальном матче со сборной Англии, который завершился со счетом 2:1. Уильямс забил первый мяч своей команды. Также вместе со сборной он выиграл серебряные медали Лиги наций — 2025.

Ранее в «Зените» не увидели былой мощи.

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