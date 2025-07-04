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Сменившая гражданство Касаткина встретилась с актрисой Бланшетт

Теннисистка Касаткина опубликовала фото с актрисой Кейт Бланшетт
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Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Теннисистка Дарья Касаткина, которая сменила спортивное гражданство на австралийское, встретилась с австралийской актрисой Кейт Бланшетт на Уимблдоне-2025 в Лондоне. Соответствующая фотография появилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На кадре также присутствует российская фигуристка Наталья Забияко.

Бланшетт — 56 лет, она два раза выигрывала «Оскар», четыре раза — «Золотой глобус».

3 июля Касаткина вышла в третий круг Уимблдона, обыграв румынскую теннисистку Ирину Бегу со счетом 6:2, 4:6, 6:1. В следующем раунде Уимблдона Касаткина сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой, которая была сильнее украинки Юлии Стародубцевой (6:2, 6:1).

О решении экс-россиянки Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно 29 марта.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее Мария Шарапова снялась в рекламе пива к Уимблдону.

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