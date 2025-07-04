Шарапова снялась в рекламе пива к Уимблдону

Пятикратная чемпионка турниров Большого шлема, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выложила фотографию, сделанную в рамках рекламы одного из брендов пива к Уимблдону-2025.

Шарапова опубликовала фото с банкой напитка, который в основном выполнен в белом цвете, но также имеет фиолетовые и зеленые цвета, как и логотип Уимблдона.

«По крайней мере, один из нас одет подходяще для Уимблдона», — написала она.

Теннисистка завершила карьеру в 2020 году в возрасте 32 лет. Спортсменка пять раз выигрывала турниры Большого шлема, она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым карьерным шлемом (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (36 — в одиночном разряде).

Шарапова впервые стала матерью 1 июля 2022 года, она родила сына Теодора от Гилкса, с которым состоит в отношениях несколько лет. В 2020 году бизнесмен сделал предложение Марии, но пара пока не сыграла свадьбу. Теннисистка признавалась в интервью, что была готова к материнству и давно мечтала о рождении ребенка, поэтому была рада даже разным сложностям в период беременности.

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