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Бывший владелец «Спартака» высмеял трансферную политику клуба

Червиченко о трансферах «Спартака»: ни логики, ни понимания, что происходит
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Кадр из видео/oSporte TV/Youtube

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что трансферная политика команды не поддается логике. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«За деньги в Россию приедет любой, у кого нет простуды в голове на почве Украины. Ну а если в целом говорить про покупки «Спартака», то это уже отдельное направление, которое должны изучать специалисты. Ни логики, ни понимания, что происходит», — заявил Червиченко.

3 июля сообщалось, что «Спартак» близок к покупке футболиста «Милана» Ясина Адли.

В текущее межсезонье один из игроков уже покинул «Спартак» — клуб попрощался со своим воспитанником Михаилом Игнатовым. Кроме того, СМИ сообщают о возможном уходе Барко, за которого москвичи хотят получить € 20 млн, но пока покупатель не нашелся. 1 июля «Спартак» подписал контракт с форвардом Антоном Заболотным.

«Краснодар» завершил чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков. «Спартак» завершил сезон на четвертом месте, набрав 57 очков.

Ранее Станислав Черчесов назвал не очень нормальным первый сезон нового тренера «Спартака».

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