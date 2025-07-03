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Футболист, которого уговаривали перейти в «Спартак», подпишет контракт с другим клубом

«Чемпионат»: Сергеев заключит контракт с «Динамо» 4 июля
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ФК «Крылья Советов»

Нападающий сборной России и самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев в ближайшие дни станет игроком московского «Динамо». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Ожидается, что 4 июля футболист подпишет соглашение с бело-голубыми.

23 июня сообщалось, что Сергеева хочет перехватить «Спартак», а 3 июля — что «Зенит» убеждает футболиста перейти в стан красно-белых.

30-летний Сергеев по ходу минувшего сезона перебрался из санкт-петербургского «Зенита» в «Крылья Советов». В составе сине-бело-голубых он сыграл 18 минут в трех матчах чемпионата, после чего в 23 играх за самарцев отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Московское «Динамо» после окончания сезона возглавил Валерий Карпин, являющийся также главным тренером сборной России.

Ранее азиатский клуб отказался от матча со «Спартаком».

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