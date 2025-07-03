Звездный бразильский футболист заявил, что жалеет о переходе в «Зенит»

Жерсон заявил, что жалеет о переходе в «Зенит»

Бразильский полузащитник Жерсон заявил, что уже жалеет о переходе в «Зенит». Об этом сообщает O Globo.

Источник утверждает, что в саудовском «Аль-Насре» футболист мог бы зарабатывать около €2,5 млн в месяц и играть вместе с португальцем Криштиану Роналду, однако договоренностей с «Зенитом», который выплатил неустойку за расторжение контракта, уже было не отменить.

28-летний футболист подпишет соглашение с российским клубом до 2030 года.

Жерсон выступал в составе «Фламенго» на клубном чемпионате мира в США. «Фламенго» вышел в плей-офф турнира, где в 1/8 финала проиграл немецкой «Баварии».

Футболист уже сыграл за национальную сборную Бразилии после назначения ее главным тренером Карло Анчелотти, который пообещал следить за выступлениями 28-летнего полузащитника и в России.

Жерсон является воспитанником клуба «Флуминенсе». За пределами родины футболист выступал за итальянские «Рому» и «Фиорентину», а также за французский «Марсель».

Ранее стала известна позиция Карло Анчелотти по переходу Жерсона в «Зенит».