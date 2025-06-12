Стала известна позиция Анчелотти по переходу бразильского игрока в «Зенит»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти одобрил переход полузащитника «Фламенго» Жерсона в петербургский «Зенит». Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, перед тем, как дать окончательное согласие российскому клубу, бразильский футболист дважды встретился с главным тренером национальной команды. Его интересовало, может ли повлиять его переход в российский клуб на вызовы в сборную. Анчелотти заверил Жерсона, что его трансфер в «Зенит» никак на этом не скажется.

11 июня журналист Вене Касагранде сообщил, что Жерсон присоединится к петербургскому «Зениту» по окончании клубного чемпионата мира.

Также он отмечает, что «Зенит» активировал опцию выкупа, которая прописана в контракте капитана «Фламенго» — €25 млн. Сообщается, что сделка на данный момент завершена, а Жерсон подпишет соглашение с российским клубом до 2030 года.

28-летний бразилец является воспитанником клуба «Флуминенсе». За пределами родины, Жерсон выступал за итальянские «Рому» и «Фиорентину», а также за французский «Марсель».

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