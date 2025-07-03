На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ставивший на себя футболист сильно похудел из-за стресса

Агент Писарского рассказал, что футболист похудел на 8 кг из-за стресса
true
true
true
close
Футбольный клуб «Сочи»

Представляющий интересы нападающего Владимира Писарского агент Алексей Бабырь рассказал, что футболист похудел на 8 кг из-за перенесенного стресса. Его слова приводит «Чемпионат».

«Писарский очень сильно пострадал эмоционально. За эти дни он похудел от стресса на 8 килограммов. Пацан сильно переживает и готов на любые сотрудничества, чтобы доказать свою невиновность. Я хорошо и давно его знаю. Это реально добродушный и воспитанный парень», — заявил Бабырь.

3 июля Российский футбольный союз (РФС) принял решение дисквалифицировать Писарского на четыре года (три — условно) от любой деятельности, связанной с футболом.

Утверждается, что речь идет о первом стыковом матче за право остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) между «Сочи» и «Пари Нижним Новгородом». При счете 1:0 в пользу сочинской команды Писарский сделал грубый фол в центре поля, за что получил красную карточку. После этого «Сочи» дважды пропустил и проиграл матч со счетом 1:2.

Позже руководство «Сочи» и спонсора команды букмекерской компании «Бетсити» обвинили Писарского в игре на ставках через своего друга и в манипулировании результатом матча. Писарский прошел полиграф, который показал, что он не делал ставки и не совершал никаких действий против своей команды, однако в РФС не стали принимать это во внимание.

Ранее сообщалось, что «Зенит» убеждает футболиста перейти в «Спартак».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами