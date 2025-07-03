«Зенит» официально объявил о переходе футболиста из Аргентины

Петербургский «Зенит» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с 21-летним аргентинским защитником Романом Вегой.

Сине-бело-голубые приветствуют Романа Вегу в Петербурге и желают покорения новых вершин вместе с нашей командой! Bienvenidos!» — говорится в заявлении.

Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет.

Вега является воспитанником клуба «Архентинос Хуниорс». В составе главной команды он дебютировал в 17 лет, а в 20 — стал капитаном. Всего он провел 63 матча за клуб, в которых забил один мяч и сделал три результативные передачи. В сезоне-2022/23 выступал в составе второй команды «Барселоны»

В 2023 году защитник принимал участие в чемпионате мира до 20 лет, где дошел со сборной Аргентины до 1/8 финала. Всего в его активе 5 матчей и 1 гол за национальную команду.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти.

Новый сезон национального первенства стартует 18 июля.

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