Стало известно, станет ли Марио Фернандес игроком скандального клуба из Москвы

Бразильский защитник с российским паспортом Марио Фернандес не будет подписывать контракт с московским «Торпедо». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, футболист около недели тренировался вместе с командой, однако рабочее соглашение не было заключено. На это повлияла новая травма — задней поверхности бедра, а также тот факт, что клубу могут грозить санкции из-за ареста владельца и генерального директора.

Игрок уже улетел в Бразилию.

17 июля 2023 года «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1. 23 марта 2024 года футболист Фернандес получил повреждение и был заменен через 32 минуты после выхода на поле в товарищеском матче с сербской «Црвеной Звездой». Экс-игрок сборной России появился на поле сразу после перерыва.

24 июля 2024 года «Зенит» сообщил о том, что Фернандес покинул команду, игрок стал свободным агентом. С тех пор он находился без команды.

В сезоне-2023/24 33-летний футболист провел 18 матчей во всех турнирах за клуб с берегов Невы, не отметившись результативными действиями. Большую часть своей карьеры в России Фернандес провел в московском ЦСКА. Он играл за армейский клуб с 2012 по 2022 год.

Ранее российский тренер раскрыл, что его смущает в возобновлении карьеры Марио Фернандеса.