Российский теннисист раскрыл причину вылета Шнайдер с Уимблдона

Ольховский: у Шнайдер испарилась уверенность в своих силах испарилась

Двукратный чемпион «Больших шлемов» в парном разряде Андрей Ольховский выразил мнение, что россиянка Диана Шнайдер потеряла уверенность в собственных силах. Его слова приводит «Советский спорт».

«У Шнайдер уверенности нет вообще. Просто взяла и испарилась. Шнайдер на траве, на мой взгляд, должно быть удобно играть — у нее активный хороший стиль. Но уровень сейчас настолько высок, что 50 человек из 100 могут победить любого, за исключением первой тройки, наверное», — заявил Ольховский.

2 июля Шнайдер неожиданно проиграла 118-й ракетке мира француженке Диан Парри во втором круге Уимблдона.

Встреча, которая продолжалась 1 час 12 минут, завершилась со счетом 4:6, 1:6. За это время 21-летняя Шнайдер не подала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-поинт из пяти. В активе 22-летней Парри пять подач навылет, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-поинта из пяти.

Следующим соперником Парри станет Сонай Картал из Великобритании, которая обыграла Викторию Томову из Болгарии со счетом 6:2, 6:2.

Ранее российская теннисистка сенсационно выиграла у пятой ракетки мира на Уимблдоне.