На Уимблдоне приняли решение в связи со смертью футболиста «Ливерпуля»

Организаторы Уимблдона сообщили, что разрешат теннисистам почтить память погибшего в ДТП футболиста «Ливерпуля» Диогу Жоты черными повязками на кортах. Об этом сообщает BB Tennis.

Инцидент произошел в провинции Самора на западе Испании. Нападающему было 28 лет. Вместе с Жотой в автомобиле был его брат Андре, который выступал за португальский Панафиел». Он также не выжил. Оба футболиста сгорели в автомобиле.

Ранее в федерации футбола Португалии заявили, что опустошены в связи с гибелью Диогу Жоты.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Жота стал чемпионом в составе «Ливерпуля». Он провел в АПЛ 26 матчей, забив шесть мячей. В Лиге чемпионов Жота провел в прошлом сезоне четыре матча, не отметившись результативными действиями.

В первом туре следующего сезона АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Борнмутом». Игра состоится 15 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее болельщики «Ливерпуля» почтили память погибшего футболиста команды.