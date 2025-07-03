Болельщики «Ливерпуля» почтили память погибшего футболиста команды

Болельщики футбольного клуба «Ливерпуль» собрались возле домашнего стадиона команды «Энфилд», чтобы почтить память игрока команды Диогу Жоты, который 3 июля 2025 года погиб вместе со своим братом Андре в ДТП, сообщает «Чемпионат».

Болельщики несут к стадиону цветы и свечи.

Инцидент произошел в провинции Самора на западе Испании. Нападающему было 28 лет.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Жота стал чемпионом в составе «Ливерпуля». Он провел в АПЛ 26 матчей, забив шесть мячей. В Лиге чемпионов Жота провел в прошлом сезоне четыре матча, не отметившись результативными действиями.

В первом туре следующего сезона АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Борнмутом». Игра состоится 15 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее федерация футбола Португалии сделала заявление в связи с гибелью Диогу Жоты.