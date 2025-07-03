Федерация футбола Португалии сделала заявление в связи с гибелью Диогу Жоты

Федерация футбола Португалии о гибели Жоты: мы полностью опустошены

Федерация футбола Португалии сделала заявление в связи с гибелью футболиста «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты, заявив, что все португальское футбольное сообщество полностью опустошены смертью игрока, передает «Чемпионат».

«Федерация футбола Португалии и все португальское футбольное сообщество полностью опустошены смертью Диогу Жоты и его брата Андре Силвы сегодня утром в Испании», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в провинции Самора на западе Испании. Нападавшему было 28 лет.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Жота стал чемпионом в составе «Ливерпуля». Он провел в АПЛ 26 матчей, забив шесть мячей. В Лиге чемпионов Жота провел в прошлом сезоне четыре матча, не отметившись результативными действиями.

В первом туре следующего сезона АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Борнмутом». Игра состоится 15 августа.

Ранее сообщалось о том, что Жота погиб через неделю после свадьбы.