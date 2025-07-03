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17-летний россиянин стал игроком «Реала»

17-летний российский баскетболист Амосов перешел в мадридский «Реал»
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

17-летний российский баскетболист Егор Амосов подписал контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщает Telegram-канал «Перехват».

Источник утверждает, что соглашение рассчитано на один год с возможностью продления еще на один. Также после первого сезона по контракту Амосов сможет сделать выбор: вернуться в Единую лигу ВТБ или перейти в Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA) в США.

С 2022 года Амосов выступал за «Самару» в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 5,9 очка, 3,5 подбора, 1,5 передачи, 1,0 перехвата и 1,6 потери.

Ранее сообщалось, что 19-летний российский центровой Егор Демин первым в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сыграет с буквой «ё» на форме.

Российский спортсмен получил номер 8, а на его майке будет написана фамилия «DЁMIN». Это первый случай в истории НБА, когда на майке спортсмена будет использована буква «ё».

Ранее Дёмин установил уникальное достижение в НБА.

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