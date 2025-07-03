В «Зените» ответили, уговаривают ли они перейти в «Спартак» футболиста «Крыльев Советов»

Глава «Зенита» Медведев заявил, что не уговаривает Сергеева перейти в «Спартак»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал глупостью информацию о том, что он уговаривает перейти в московский «Спартак» футболиста самарских «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, передает Sport24.

«Правда ли, что я уговариваю Сергеева перейти в «Спартак»? Глупости не комментирую», — сказал Медведев.

30-летний Сергеев по ходу минувшего сезона перебрался из санкт-петербургского «Зенита» в «Крылья Советов». В составе сине-бело-голубых он сыграл 18 минут в трех матчах чемпионата, после чего в 23 играх за самарцев отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

3 июля журналист Иван Карпов сообщил, что Медведев лично звонит футболисту Сергееву, убеждая перейти его в «Спартак». Сам футболист хочет перейти в московское «Динамо».

Ранее экс-футболист «Зенита» подверг критике «Спартак».