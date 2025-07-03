«Какой кошмар»: Мостовой о погибшем игроке «Ливерпуля»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой назвал кошмарной новость о том, что футболист английского «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в ДТП, передает «Чемпионат».

«Какой кошмар… Что здесь можно сказать? Это просто ужасно, катастрофа. Талантливый футболист. Все это ужасно, и все это из-за возрастных глупостей со скоростью, быстрыми машинами», — сказал Мостовой.

Инцидент произошел в провинции Самора на западе Испании. Нападавшему было 28 лет.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Жота стал чемпионом в составе «Ливерпуля». Он провел в АПЛ 26 матчей, забив шесть мячей. В Лиге чемпионов Жота провел в прошлом сезоне четыре матча, не отметившись результативными действиями.

В первом туре следующего сезона АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Борнмутом». Игра состоится 15 августа.

Ране сообщалось о том, что Жота погиб через неделю после свадьбы.