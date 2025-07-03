Основной футболист «Ливерпуля» погиб через неделю после свадьбы

Футболист «Ливерпуля» Жота погиб через неделю после свадьбы

Футболист английского «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в автокатастрофе через неделю после собственной свадьбы, передает «Чемпионат».

Он женился на своей возлюбленной Руте Кардоз. Он встречался с ней более десяти лет. У пары было трое детей.

Инцидент произошел в провинции Самора на западе Испании. Нападавшему было 28 лет.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Жота стал чемпионом в составе «Ливерпуля». Он провел в АПЛ 26 матчей, забив шесть мячей. В Лиге чемпионов Жота провел в прошлом сезоне четыре матча, не отметившись результативными действиями.

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