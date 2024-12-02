Американский хоккеист умер в возрасте 17 лет

Хоккеист молодежной команды «Лонг Айленд Шаркс» Коннор Касин умер в возрасте 17 лет. Он потерял сознание во время благотворительного матча и позже скончался в больнице. Об этом сообщает The New York Post.

«Он был настоящей мечтой для тренера. Он любил игру. Это огромная потеря. Он находился, наверное, в лучшей форме в команде. Он всегда вдохновлял товарищей по команде со скамейки. 17 лет — вся жизнь была впереди», — рассказал тренер команды Джефф Темпоун.

Источник утверждает, что Касин потерял сознание в перерыве. В ожидании врачей, первую помощь хоккеисту оказали зрители. Полиция округа Нассау начала расследование с пометкой, что подозрений в криминале нет.

Благотворительный матч проходил в Нью-Йорке. Он был посвящен памяти хоккеистки Сабрины Наваретт, которая погибла в ДТП в 2023 году.

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