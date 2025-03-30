Сотрудник «Спартака» погиб в ДТП

Менеджер отдела сувенирной продукции Алексей Силкин, который ехал в Череповец на матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), погиб в автомобильной аварии. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале команды.

«Алексей был очень добрым и отзывчивым человеком, дорогим и близким каждому в нашем коллективе. Он был большим поклонником московского «Спартака» и хотел поддержать «Спартак» в выездной игре плей-офф против «Северстали», — говорится в заявлении.

Источник утверждает, что инцидент произошел вечером 29 марта. Силкину было 30 лет.

28 марта «Спартак» обыграл «Северсталь» со счетом 4:2.

После этой победы «Спартак» повел в серии со счетом 2:0. В первой встрече, которая состоялась 26 марта также на «Мегаспорт Арене», «красно-белые» выиграли в овертайме со счетом 5:4. Следующая игра этой серии состоится в Череповце 30 марта.

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