Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сотрудник «Спартака» погиб в ДТП

Сотрудник хоккейного «Спартака» Силкин погиб в ДТП под Череповцом
close
ХК «Спартак»

Менеджер отдела сувенирной продукции Алексей Силкин, который ехал в Череповец на матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), погиб в автомобильной аварии. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале команды.

«Алексей был очень добрым и отзывчивым человеком, дорогим и близким каждому в нашем коллективе. Он был большим поклонником московского «Спартака» и хотел поддержать «Спартак» в выездной игре плей-офф против «Северстали», — говорится в заявлении.

Источник утверждает, что инцидент произошел вечером 29 марта. Силкину было 30 лет.

28 марта «Спартак» обыграл «Северсталь» со счетом 4:2.

После этой победы «Спартак» повел в серии со счетом 2:0. В первой встрече, которая состоялась 26 марта также на «Мегаспорт Арене», «красно-белые» выиграли в овертайме со счетом 5:4. Следующая игра этой серии состоится в Череповце 30 марта.

Ранее участник Олимпиады 2022 года погиб во время пожара.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами