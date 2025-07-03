Необычные гости посетили футбольный матч в Саранске

Утка с утятами пришли посмотреть футбольный матч кубка Межрегионального футбольного союза (МФС) «Приволжье» между командами «Шумбрат» (Саранск) и «Олимп» (Самара). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Источник утверждает, что нежданные гости расположились прямо в центре поля, однако позже их «вежливо попросили пересесть на трибуны».

Матч завершился победой коллектива «Шумбрат» со счетом 10:0.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске футбольный матч был прерван из-за массовой драки.

После одного из эпизодов футболисты просто потолкались. Позже на поле выбежали болельщики команды «Славянский фонд», которые толпой вместе со своими футболистами набросились на игрока команды «Легион», избив его. Драка происходила рядом с отделом полиции района Ленинский.

Также сообщается, что пострадавший в результате инцидента футболист снял побои и намерен обратиться с заявлением в полицию.

Ранее ставивший на себя игрок написал заявление в полицию.