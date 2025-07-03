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В Новосибирске футбольный матч был прерван из-за массовой драки

Футболисты-любители подрались напротив отдела полиции в Новосибирске
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Кадр из видео/Telegram-канал «OFNEWS / Новости Околофутбола»

Матч любительской футбольной лиги в Новосибирске «Славянский фонд» — «Легион» был прерван из-за массовой драки. Об этом сообщает группа «АСТ-54 Новосибирск» «ВКонтакте».

По информации источника, после одного из эпизодов футболисты просто потолкались. Позже на поле выбежали болельщики команды «Славянский фонд», которые толпой вместе со своими футболистами набросились на игрока команды «Легион», избив его. Драка происходила рядом с отделом полиции района Ленинский.

Также сообщается, что пострадавший в результате инцидента футболист снял побои и намерен обратиться с заявлением в полицию.

В мае болельщики «Челси» устроили драку перед финалом Лиги конференций, а в конце 2024 года тренера греческого клуба ПАОК дисквалифицировали за попытку подраться с болельщиками.

Ранее ставивший на себя игрок написал заявление в полицию.

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