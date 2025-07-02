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Ставивший на себя игрок написал заявление в полицию

«Мутко против»: подозреваемый в ставках Писарский подал заявление в полицию
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Футбольный клуб «Сочи»

Российский нападающий футбольного клуба «Сочи» Владимир Писарский, который подозревается в ставках на матчи со своим участием, написал заявление в полицию на руководство букмекерской компании «Бетсити», а также просит проверить действия должностных лиц Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Игрок считает, РФС и «Бетсити» могли незаконно передавать друг другу его персональные данные. Руководству букмекерской компании может грозить уголовное дело по части 3 статьи 272.1 УК РФ (Незаконное распространение персональных данных). Эта статья предполагает собой лишение свободы на срок до шести лет.

По информации СМИ, речь идет о первом стыковом матче за право остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) между «Сочи» и «Пари Нижним Новгородом». При счете 1:0 в пользу сочинской команды Писарский сделал грубый фол в центре поля, за что получил красную карточку. После этого «Сочи» дважды пропустил и проиграл матч со счетом 1:2.

Писарский принадлежит самарским «Крыльям Советов» и выступал за «Сочи» в прошлом сезоне на правах аренды. Он провел 28 матчей в Первой лиге, записал на свой счет шесть голов и четыре результативные передачи. Сочинский клуб должен был выкупить игрока, однако пока процесс перехода приостановлен.

Ранее в РФС заявили, что не будут рассматривать результаты полиграфа ставившего на себя игрока.

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