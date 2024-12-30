Тренера клуба Чалова и Оздоева дисквалифицировали за попытку подраться с болельщиками

Главный тренер греческого клуба ПАОК Рэзван Луческу получил отстранение за попытку подраться с болельщиками соперников. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Дисциплинарный комитет, став образцом персональных нападок, пытается уничтожить ПАОК, отстраняя главного тренера от участия в матчах почти до конца сезона», — говорится в заявлении ПАОКа.

Сообщается, что 18 декабря, после встречи 1/4 финала Кубка Греции против АЕКа, болельщики соперников подошли к автобусу команды и начали провоцировать сидящих внутри спортсменов и тренеров, демонстрируя старую майку клуба. Тогда АЕК завоевал чемпионство, а представители ПАОКа заявляли, что титул у них украли.

Луческу вместе с тренерским штабом выбежали из автобуса и хотели вступить в драку, однако, вмешалась полиция. Специалист и каждый из членов его штаба получили по четыре месяца дисквалификации и штраф в размере €15 тыс. Кроме того, сам клуб заплатит €30 тыс.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан хочет возобновить тренерскую карьеру.