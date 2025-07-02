Экс-тренер «Спартака» объяснил, зачем подписали Заболотного

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что нападающий Антон Заболотный сможет помочь команде в новом сезоне.

«Заболотный — опытный игрок, он поможет «Спартаку». Он профессионал, хорошего класса, как раз такого футболиста красно-белым и не хватало. Тренер поэтому и искал так усердно центрального нападающего подобного формата, клуб старался найти похожих футболистов. Это отличное усиление, которое составит конкуренцию Ливаю Гарсия и Угальде. Под Заболотного можно менять тактику, в последние минуты навешивая под него в штрафную, так что игрок такого уровня и класса, прошедшего через несколько сильных команд, точно поможет», — заявил Гладилин.

34-летний Антон Заболотный является воспитанником московского ЦСКА. В Российской премьер-лиге он дебютировал в составе «Тосно», после чего выступал за санкт-петербургский «Зенит», «Сочи», ЦСКА и подмосковные «Химки», в составе которых он в последнем чемпионате РПЛ провел 29 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В «Спартак» форвард пришел в качестве свободного агента.

Ранее легенда ЦСКА раскритиковал трансфер Антона Заболотного в «Спартак».