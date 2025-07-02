На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-тренер «Спартака» объяснил, зачем подписали Заболотного

Тренер Гладилин заявил, что Заболотный добавит «Спартаку» вариативности
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что нападающий Антон Заболотный сможет помочь команде в новом сезоне.

«Заболотный — опытный игрок, он поможет «Спартаку». Он профессионал, хорошего класса, как раз такого футболиста красно-белым и не хватало. Тренер поэтому и искал так усердно центрального нападающего подобного формата, клуб старался найти похожих футболистов. Это отличное усиление, которое составит конкуренцию Ливаю Гарсия и Угальде. Под Заболотного можно менять тактику, в последние минуты навешивая под него в штрафную, так что игрок такого уровня и класса, прошедшего через несколько сильных команд, точно поможет», — заявил Гладилин.

34-летний Антон Заболотный является воспитанником московского ЦСКА. В Российской премьер-лиге он дебютировал в составе «Тосно», после чего выступал за санкт-петербургский «Зенит», «Сочи», ЦСКА и подмосковные «Химки», в составе которых он в последнем чемпионате РПЛ провел 29 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В «Спартак» форвард пришел в качестве свободного агента.

Ранее легенда ЦСКА раскритиковал трансфер Антона Заболотного в «Спартак».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами