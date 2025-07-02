В РФС раскрыли возможные реформы

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что может быть принято решение сделать Российскую премьер-лигу (РПЛ) закрытой. Его слова приводит РБ Спорт.

«Время подумать об идее закрытой лиги? Может быть, и обсудим эту идею. В стратегию не включили, а обсудить можно — как формат, так и расширение или же сокращение. Возможно, к одному из этих вариантов и придем», — заявил Митрофанов.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее в «Зените» раскрыли, почему проиграли в сезоне РПЛ.