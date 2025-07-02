Сафонову дали совет, в какие чемпионаты стоит перейти из «ПСЖ»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время своей карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ситуации российского голкипера Матвея Сафонова, которого «ПСЖ» может продать из-за желания приобрести украинского защитника Илью Забарного.

«Слышал, что им интересуются английский и турецкий клубы, но мне было бы интересно увидеть Матвея в итальянском или испанском чемпионате. Но ему обязательно надо идти в клуб, где он будет основным. Если выбор жестко будет стоять между клубом в еврокубках без места в старте или командой, не играющей в евротурнирах, но с твердым местом в основе – надо идти во вторую. Он должен играть, потому что без игровой практики его очень быстро все забудут», — считает Деменко.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика итальянца Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотят купить у английского «Борнмута», отказывается переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, в связи с чем Сафонов может быть продан.

Ранее в «Зените» раскрыли, почему проиграли в сезоне РПЛ.