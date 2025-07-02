ЦСКА объявил об уходе иностранного футболиста

Московский ЦСКА в своем Telegram-канале сообщил, что хорватский полузащитник Кристиян Бистрович покинул команду по истечении срока контракта.

Мы благодарим хорватского полузащитника за время в ПФК ЦСКА! Кристи, спасибо за все и удачи в будущем!» — говорится в сообщении.

27-летний Бистрович стал игроком московского клуба в 2018 году. В марте того же года он дебютировал в основном составе. За это время хорват провел 127 матчей за ЦСКА, в которых забил десять мячей и отдал семь результативных передач.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее в «Зените» раскрыли, почему проиграли в сезоне РПЛ.