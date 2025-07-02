Стало известно, где пройдет третий бой Бивола и Бетербиева

Глава IBA Кремлев заявил, что третий бой Бивол — Бетербиев может пройти в России

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев на пресс-конференции рассказал о том, что третий поединок между боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом может пройти в России.

«Работаем над этим. Не могу сказать точно, но идут переговоры о проведении боя Бивола и Бетербиева», — заявил Кремлев.

Ранее Бивол потерял звание абсолютного чемпиона мира.

В ночь на 23 февраля 2025 года Бивол одержал победу в 12-раундовом поединке-реванше со своим соотечественником Артуром Бетербиевым судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Первый поединок российских боксеров состоялся также в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года и завершился победой Бетербиева также судейским решением. До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева эта победа стала 21-й в карьере, у Бивола 23-1. Теперь первое поражение в карьере потерпел уже Бетербиев.

Ранее была названа возможная дата третьего боя между Биволом и Бетербиевым.