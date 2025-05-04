Названа возможная дата третьего боя между Биволом и Бетербиевым

Российский боксер Дмитрий Бивол заявил о намерении провести третий бой против соотечественника Артура Бетербиева в ноябре-декабре. Его слова приводит Boxing Scene.

«Надеюсь, в ноябре-декабре у меня будет возможность провести с ним бой», — заявил Бивол.

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В ночь на 23 февраля 2025 года Бивол одержал победу в 12-раундовом поединке-реванше со своим соотечественником Артуром Бетербиевым судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Первый поединок российских боксеров состоялся также в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года и завершился победой Бетербиева также судейским решением. До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева эта победа стала 21-й в карьере, у Бивола 23-1. Теперь первое поражение в карьере потерпел уже Бетербиев.

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