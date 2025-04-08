Бивол отказался от боя с Бенавидесом и потерял звание абсолютного чемпиона мира

Российский боксер Дмитрий Бивол потерял звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Об этом сообщает журналист Дэн Рафаэль в своих социальных сетях со ссылкой на письмо Бивола к Всемирному боксерскому совету (WBC).

Источник утверждает, что россиянин отказался от боя с обязательным претендентом на пояс WBC американцем Дэвидом Бенавидесом ради проведения третьего боя против соотечественника Артура Бетербиева.

В ночь на 23 февраля Бивол одержал победу в 12-раундовом поединке-реванше с Бетербиевым судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Первый поединок российских боксеров состоялся также в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года и завершился победой Бетербиева также судейским решением. До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева эта победа стала 21-й в карьере, у Бивола 23-1. Теперь первое поражение в карьере потерпел уже Бетербиев.

Ранее Бивол обошел Бетербиева в списке лучших боксеров.