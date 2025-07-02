«Торпедо» показало свидетельство, позволяющее участвовать в РПЛ

Московское «Торпедо» в своем официальном Telegram-канале сообщило, что получило свидетельство, подтверждающее членство клуба в Ассоциации футбольных клубов «Российская премьер‑лига» (РПЛ).

Документ сделан за подписью президента РПЛ Александра Алаева.

19 июня стало известно, что против владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения. Оба отправлены под арест.

27 июня журналист Иван Карпов сообщил, что клуб с большой долей вероятности покинет РПЛ, так и не сыграв в лиге.

Новый сезон национального российского первенства стартует 18 июля. «Торпедо» вернулось в РПЛ по результатам Первой лиги, заняв вторую строчку в турнирной таблице с 65-ю баллами, спустя два года после вылета.

Ранее в РПЛ заявили об угрозе целостности чемпионата.