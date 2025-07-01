В РПЛ заявили об угрозе целостности чемпионата

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил об угрозе целостности чемпионата из-за ситуации вокруг московского «Торпедо», передает «Чемпионат».

«Самый сложный вопрос — история с «Торпедо». Надо решить вопрос с полноценным составом чемпионата. Есть угроза целостности соревнованию: понижение, очки. Риск действительно есть, варианты различные есть», — сказал Алаев.

19 июня стало известно, что против владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения. Оба отправлены под арест.

Ранее легенда ЦСКА призвал определиться по поводу будущего «Торпедо».