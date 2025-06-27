«Торпедо» с большой долей вероятности вылетит из РПЛ из-за скандала

Московское «Торпедо» с большой долей вероятности покинет Российскую премьер-лигу (РПЛ) из-за скандала с подкупом арбитра. Об этом пишет журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) создает специальную комиссию для разбора этого дела, куда войдут также представители силовых структур. Карпов отмечает, что для «Торпедо» существует три варианта развития событий. Первый заключается в том, что клуб будет дисквалифицирован из всех соревнований. При втором команду лишат 15 очков, что приведет к опусканию клуба в турнирной таблице Первой лиги (клуб по итогам сезона стал вторым и вышел в Российской премьер-лигу). В качестве третьего варианта рассматривается штраф в размере 50 млн рублей.

По информации источника, скорее всего, будет принят второй вариант, что приведет к пересмотру таблицы Первой лиги.

«Настроение наверху в отношении случившегося жесткое. Но не настолько, чтобы убивать команду с традициями. <...> Если же снимут очки, то большая вероятность, что «Торпедо» окажется ниже «Урала», но в РПЛ образца 2025/26 годов сыграет «Оренбург», — указал Карпов.

19 июня стало известно, что против владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения.

Ранее болельщики «Торпедо» написали открытое письмо мэру Москвы Сергею Собянину.