«Не глупец даже»: юрист нецензурно оскорбил Писарского, подозреваемого в ставке на свой матч

Юрист Антон Смирнов, представляющий интересы заподозренного в ставке на свой матч футболиста «Сочи» Владимира Писарского, в своем Telegram-канале с помощью нецензурной лексики высказался об игроке.

«Глупец ли Писарский, что перевел деньги в день игры? Да, не глупец даже», — написал он, добавив нецензурную брань.

«Но является ли он виновным и преступником? Нет, не является. Так как нет ни одного доказательства его вины и так как он не делал того, в чем его обвиняют», — также отметил Смирнов.

По информации СМИ, речь идет о первом стыковом матче за право остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) между «Сочи» и «Пари Нижним Новгородом». При счете 1:0 в пользу сочинской команды Писарский сделал грубый фол в центре поля, за что получил красную карточку. После этого «Сочи» дважды пропустил и проиграл матч со счетом 1:2.

Букмекеры дали сигнал в Российский футбольный союз, что, возможно, Писарский через посредника сделал выигрышную ставку на матч с «Пари НН». В день игры футболист перевел своему другу крупную сумму денег для этого. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) рассмотрит этот инцидент на ближайшем заседании, которое состоится 3 июля.

Писарский принадлежит самарским «Крыльям Советов» и выступал за «Сочи» в прошлом сезоне на правах аренды. Он провел 28 матчей в Первой лиге, записал на свой счет шесть голов и четыре результативные передачи. Сочинский клуб должен был выкупить игрока, однако пока процесс перехода приостановлен.

Второй стыковой матч «Сочи» выиграл со счетом 3:1 и вышел в РПЛ. При этом нижегородская команда также осталась в высшем дивизионе, заменив лишившие лицензии подмосковные «Химки».

Ранее в РФС заявили, что не будут рассматривать результаты полиграфа ставившего на себя игрока.