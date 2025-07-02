Суперкомпьютер назвал главного фаворита клубного чемпионата мира

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу в клубном чемпионате мира 2025 года после завершения 1/8 финала. Информация об этом появилась на Opta Analyst.

Главным фаворитом был назван лондонский «Челси» — 26,8% на победу. У французского «Пари Сен-Жермен» — 24,9%, а испанского «Реала» Мадрид — 16,9%. Самые низкие шансы у бразильских «Флуминенсе» (1,5%) и «Палмейраса» (3%).

«Челси» сыграет в четвертьфинале с бразильским «Палмейрасом». Остальные четвертьфинальные пары уже также определены.

Последней путевку в четвертьфинал завоевала дортмундская «Боруссия», которая в ночь на 2 июня одержала победу над мексиканским «Монтерреем». Встреча завершилась с результатом 2:1.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

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