Определились все пары 1/4 финала клубного чемпионата мира

Стали известны все четвертьфинальные пары клубного чемпионата мира, который проходит в США.

За полуфинал сыграют:

«Флуминенсе» (Бразилия) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) — 4 июля (22:00 по московскому времени);

«Палмейрас» (Бразилия) — «Челси» (Англия) — 5 июля (04:00 мск);

«ПСЖ» (Франция) — «Бавария» (Германия) — 5 июля (19:00 мск);

«Реал» (Испания) — «Боруссия Д» (Германия) — 5 июля (23:00 мск).

Последней путевку в четвертьфинал завоевала дортмундская «Боруссия», которая в ночь на 2 июня одержала победу над мексиканским «Монтерреем». Встреча завершилась с результатом 2:1.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

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