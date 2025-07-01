Бывший футболист ЦСКА назвал цели в «Спартаке»

Футболист Заболотный о цели в «Спартаке: поднять кубок на головой

Новичок московского «Спартака» Антон Заболотный на YouTube-канале клуба заявил, что хочет выиграть трофей с командой.

«Какие цели ставишь перед собой в «Спартаке»? Поднять кубок над головой. Так сложилось, что это уже третий топ-клуб в моей карьере, и в каждом из них у меня складывалось хорошо, удачно», — сказал Заболотный.

Заболотный перебрался в «Химки» минувшим летом из московского ЦСКА на правах свободного агента и заключил с клубом соглашение на два сезона. В прошлом сезоне он провел 29 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив шесть мячей.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее Зарема высмеяла подписание «Спартаком» Заболотного.