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Россия обошла Украину в таблице коэффициентов УЕФА, не проводя официальных матчей

Россия оказалась выше Украины в таблице коэффициентов УЕФА
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Александр Кряжев/РИА Новости

Россия обошла Украину в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), не проведя ни одного матча в еврокубковых турнирах с 2022 года.

Такое стало возможно благодаря тому, что Россия, несмотря на отстранения, ежегодно получает от УЕФА фиксированные 4,333 балла. Благодаря этому факту даже без еврокубков Россия набрала больше баллов, чем некоторые страны, участвующие в этих турнирах.

Россия занимает 26-ую позицию в этой таблице. Украина расположилась на 28-й строчке.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

Ранее в швейцарском клубе Антона Миранчука высказались о вероятности срыва игры с «Зенитом».

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