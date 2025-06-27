В Швейцарии выступили против игры «Сьона» с «Зенитом» в России

В Швейцарии рекомендовали «Сьону» не ехать в Россию для матча с «Зенитом»

Швейцарская футбольная ассоциация (SFV) однозначно рекомендовала «Сьону», в котором выступает российский полузащитник Антон Миранчук, не ехать в Россию на товарищеский матч с «Зенитом». Об этом сообщает Blick.

По информации источника, в SFV обуславливали свою позицию запретом для российских команд принимать участие в официальных соревнованиях под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Однако из-за того, что матч носит товарищеский характер, выдать команде запрет на игру с «Зенитом», в Швейцарии не могут.

Игра состоится в Санкт-Петербурге 9 июля.

В прошлом сезоне 29-летний Миранчук провел за «Сьон» 24 матча, записал на свой счет два мяча и отдал три результативные передачи. «Сьон» по итогам сезона-2024/25 занял девятое место в турнирной таблице.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России армейский клуб сыграл с «Ростовом» и победил в серии послематчевых пенальти.

Ранее стало известно, перейдет ли Миранчук в «Спартак».