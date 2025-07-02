Новый тренер ЦСКА остался недоволен игрой команды в матче с «Партизаном»

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини признался, что остался недоволен действиями команды в первом тайме товарищеского матча с сербским «Партизаном». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мне не понравилось давление, которое мы оказывали в первом тайме, но, возможно, это из‑за усталости. Было мало движения впереди, не особо контролировали пространство. Второй тайм мне понравился намного больше, например, мы были хороши в переходах, чего команде не хватало в первом тайме», — отметил он.

Поединок, который состоялся в рамках Братского кубка, прошел 1 июля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился победой армейского клуба со счетом 3:1.

ЦСКА объявил о назначении Челестини 20 июня.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

12 июля команда сыграет матч за Суперкубок России с «Краснодаром». Поединок состоится на «Казань Арене».

Ранее экс-игрок ЦСКА после перехода в «Спартак» обратился к фанатам.