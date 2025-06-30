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«Попался под руку»: Мостовой объяснил критику экс-тренера «Спартака» Абаскаля

Экс-игрок Мостовой заявил, что ничего не имеет против тренера Абаскаля
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в своем Telegram-канале заявил, что у него лично нет никаких претензий к бывшему тренеру московского «Спартака» Гильермо Абаскалю.

«Лично я против Абаскаля ничего не имею. Я всегда это говорил и отмечал, просто под руку он попался. Просто кто это и почему он пришел в свое время в «Спартак»? Это глупо и смешно, когда он даже заявлял, что может возглавить сборную или ждет приглашения от наших команд», — заявил он.

Мостовой неоднократно подверг Абаскаля критике.

14 апреля 2024 года Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака», который возглавлял с лета 2022 года. После рестарта сезона-2023/24 команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). В итоге «Спартак» завершил сезон на пятом месте.

В Москве специалист женился на своей избраннице, а своего ребенка пара назвала Николаем. Сейчас Абаскаль тренирует «Атлетико Сан-Луис» из Мексики.

Летом 2024 года «Спартак» возглавил сербский специалист Деян Станкович. Под его руководством команда заняла четвертое место в РПЛ.

Ранее Александр Соболев раскрыл подробности своей адаптации в «Зените».

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