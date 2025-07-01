Юрист: для санкций против «Сочи» из-за Писарского нужна политическая воля РФС

Возможная игра на ставках нападающего «Сочи» Владимира Писарского может повлечь санкции в его отношений, однако если его вина будет установлена и игру против «Пари НН» в рамках стыковых матчей сочтут договорной клуб вряд ли будет наказан. Об этом «Газете.Ru» заявил спортивный юрист Михаил Прокопец.

Он напомнил определение договорного матча, указанное в Дисциплинарном регламенте РФС: «футбольный матч, проводимый в рамках соревнований под эгидой РФС, в котором установлена умышленная манипуляция результатом матча/противоправное влияние на результат матча одним или несколькими лицами с целью получения материальной или иной выгоды, в том числе достижения определенного результата матча».

Таким образом, подчеркнул юрист, для организации договорной игры достаточно и одного участника. При этом формальные основания наказать клуб могут быть.

«Если Комитет по этике РФС накажет Владимира Писарского за попытку манипулирования результатом матча ФК «Сочи» — ФК «Пари НН», в отношении его клуба может быть инициировано дело об организации договорного матча (статья 124.2 Дисциплинарного регламента РФС). Подчеркиваю, что речь идет только о формальной возможности с точки зрения регламентных норм РФС. Однако с моей точки зрения, вероятность такого исхода минимальна по двум причинам.

Во-первых, наказание ФК «Сочи» требует определенной политической воли со стороны РФС. Уже сейчас появляются высказывания генерального секретаря РФС о том, что «в ситуации, когда проступок физического лица будет доказан, санкции не могут применяться к юридическому лицу». Вряд ли конкретно в этой ситуации РФС будет наказывать клуб за действия одного футболиста, даже если его вина в итоге будет доказана.

Во-вторых, на практике РФС наказывает клуб за организацию договорного матча, если имел место сговор между несколькими его участниками, или на уровне руководства клуба было принято решение о воздействии на результат матча (например, подкуп судьи или футболистов)», — сказал Прокопец.

Эксперт заявил, что может вспомнить лишь один случай, когда РФС сначала наказал футболистов за организацию договорного матча из-за ставок на игру собственного клуба, а потом аннулировал результат этого матча. Это был 2017 год, матч ПФЛ между ФК «Смена» и ФК «Иртыш».

«Но в том случае, в отличие от ситуации с Писарским, был сговор нескольких игроков одной команды, а их действия напрямую повлияли на итог матча. Например, один из фигурантов дела заработал пенальти, с которого соперник забил единственный гол в матче», — заключил Прокопец.

Ранее в Госдуме призвали наказать ставившего на себя футболиста.