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В Госдуме призвали наказать ставившего на себя футболиста

Свищев: если вина Писарского будет доказана, наказание должно быть серьезным
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Алексей Даничев/РИА Новости

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев призвал наказать нападающего «Сочи» Владимира Писарского за ставку на себя в том случае, если вина будет доказана. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Если вина Писарского будет доказана, наказание должно быть максимально серьезным. На спорт, на футбол ставятся огромные деньги. Спортсмены не имеют право делать ставки, так как они напрямую могут влиять на те или иные события в игре. За такое нужно наказывать по всей строгости», — заявил Свищев.

По информации СМИ, речь идет о первом стыковом матче за право остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) между «Сочи» и «Пари Нижним Новгородом». При счете 1:0 в пользу сочинской команды Писарский сделал грубый фол в центре поля, за что получил красную карточку. После этого «Сочи» дважды пропустил и проиграл матч со счетом 1:2.

Если вина Писарского будет доказана, то результат матча может быть аннулирован. В таком случае «Сочи» должно быть присуждено поражение 0:3 и клуб не должен играть в РПЛ.

Ранее подозреваемый в ставке на себя футболист РПЛ прошел проверку на полиграфе.

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