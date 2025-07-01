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Мостовой назвал фаворитов в гонке за «Золотой мяч»

Мостовой заявил, что «Золотой мяч» могут выиграть Ямаль или Рафинья
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Sarah Meyssonnier/Reuters

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в интервью «Газете.Ru» заявил, что в 2025 году нет явного фаворита в гонке за «Золотой мяч».

«Есть очень много претендентов, выбирать сложно. Если клубный чемпионат мира выиграет «ПСЖ», получается, что надо давать «Золотой мяч» Усману Дембеле? Он два раза на замену вышел! А «Барселона» вообще не приехала в США, а там Ямаль и Рафинья, которые феерили весь сезон. И Левандовски, который по 40 мячей с 15 лет в каждой команде забивает (смеется). Настало сложное время без Роналду и Месси, будет очень непросто выбрать лучшего», — заявил Мостовой.

В ноябре 2024 года полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри набрал 1170 баллов из 1485 возможных и выиграл «Золотой мяч». Второе место в голосовании занял Винисиус из мадридского «Реала», третье — его одноклубник Джуд Беллингем.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

Ранее Александр Мостовой назвал игрока, кто должен был получить «Золотой мяч» в 2024 году.

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