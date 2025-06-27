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Мостовой назвал игрока, кто должен был получить «Золотой мяч» в 2024 году

Мостовой раскритиковал победу Родри в голосовании за «Золотой мяч»
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в интервью «Газете.Ru» заявил, что вингер «Реала» Винисиус Жуниор должен был выиграть «Золотой мяч» в 2024 году.

«Ну как можно было отдать «Золотой мяч» Родри? Винисиус творил, забивал, отдавал, а приз получает Родри. А потом удивляются, почему «Реал» не приехал на церемонию вручения. Конечно, они не приедут после такого! Как можно было это сделать? «Золотой мяч» — это приз индивидуальный, когда вручили Родри, объясняли это тем, что он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Европы. Так это команда выиграла, а не один Родри! Где индивидуальность?» — заявил Мостовой.

В ноябре 2024 года полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри набрал 1170 баллов из 1485 возможных и выиграл «Золотой мяч». Второе место в голосовании занял Винисиус из мадридского «Реала», третье — его одноклубник Джуд Беллингем.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

Ранее Александр Мостовой сравнил клубный чемпионат мира и Лигу чемпионов.

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