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«Никогда не заиграю»: Заболотный ответил на критику в свой адрес

Заболотный о критиках: мне много чего говорили, всю карьеру говорят, а я делаю
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Официальный сайт футбольного клуба «Спартак-Москва»

Российский нападающий Антон Заболотный, который стал футболистом московского «Спартака», в видеозаписи, опубликованной пресс-службой, ответил на критику в свой адрес. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

«Мне говорили, что я не заиграю в РПЛ. Мне говорили, что я никогда не сыграю за сборную. Мне говорили, что я деревянный. Мне говорили, что я не буду решать в важных матчах. Мне говорили, что я никогда не попаду в самый титулованный клуб страны. Всю карьеру мне говорят, а я делаю», — заявил Заболотный.

1 июля «Спартак» официально объявил о подписании контракта с Заболотным.

Заболотный перебрался в «Химки» минувшим летом из ЦСКА на правах свободного агента и заключил с клубом соглашение на два сезона. В прошлом сезоне он провел 29 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив шесть мячей.

Ранее «Динамо» сравнили по уровню с топ-клубами европейского чемпионата.

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