«Спартак» объявил о подписании бывшего игрока ЦСКА

«Спартак» официально объявил о подписании контракта с Заболотным

Московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Антоном Заболотным.

«Приветствуем Антона в «Спартаке» и желаем добиться с нашим клубом новых больших побед!» — говорится в сообщении.

Заболотный перебрался в «Химки» минувшим летом из ЦСКА на правах свободного агента и заключил с клубом соглашение на два сезона. В прошлом сезоне он провел 29 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив шесть мячей.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

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