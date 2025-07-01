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«Спартак» объявил о подписании бывшего игрока ЦСКА

«Спартак» официально объявил о подписании контракта с Заболотным
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Официальный сайт футбольного клуба «Спартак-Москва»

Московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Антоном Заболотным.

«Приветствуем Антона в «Спартаке» и желаем добиться с нашим клубом новых больших побед!» — говорится в сообщении.

Заболотный перебрался в «Химки» минувшим летом из ЦСКА на правах свободного агента и заключил с клубом соглашение на два сезона. В прошлом сезоне он провел 29 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив шесть мячей.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 18 июля.

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